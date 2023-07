Visite guidée de la préfecture d’Indre-et-Loire Hôtel et parc de la Préfecture d’Indre-et-Loire Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Visite guidée de la préfecture d'Indre-et-Loire

16 et 17 septembre

Hôtel et parc de la Préfecture d'Indre-et-Loire

Venez découvrir les salons, le parc, les caves voûtées et l'abri anti-aérien de la préfecture d'Indre-et-Loire le temps d'une visite guidée d'1 heure.

15 place de la Préfecture 37000 Tours

La préfecture d'Indre-et-Loire, à l'exception des services administratifs, occupe depuis 1806 les bâtiments de l'ancien couvent de la Visitation, désaffectés pendant la Révolution.

