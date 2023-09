Conférence Végétal Local, source d’innovation pour de nouveaux ingrédients cosmétiques Hôtel Dupanloup Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Conférence Végétal Local, source d’innovation pour de nouveaux ingrédients cosmétiques Hôtel Dupanloup Orléans, 9 octobre 2023, Orléans. Conférence Végétal Local, source d’innovation pour de nouveaux ingrédients cosmétiques Lundi 9 octobre, 18h30 Hôtel Dupanloup GRATUIT Conférence VEGETAL LOCAL, source d’innovation pour de nouveaux ingrédients cosmétiques 2023 ( ) Pour répondre aux défis actuels du secteur cosmétique, la solution est peut-être locale.

Dans le cadre de la Fête de la Sciences 2023 et avec le soutien de Centre Sciences, le programme de recherche Cosmétosciences et Le Studium organise une conférence ouverte à tous sur le végétal local, source d’innovation pour de nouveaux ingrédients cosmétiques. Venez rencontrer la chercheuse Emilie Destandau et le chercheur Christophe Hano du laboratoire ICOA du programme Cosmétosciences pour découvrir leur travaux sur cette thématique. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Hôtel Dupanloup 1 rue Dupanloup Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T18:30:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00

2023-10-09T18:30:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00 cosmétique sciences Cosmétosciences Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Dupanloup Adresse 1 rue Dupanloup Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Hôtel Dupanloup Orléans latitude longitude 47.902433;1.912481

Hôtel Dupanloup Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/