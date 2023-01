Les voix d’Orléans Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche, 31 mars 2023, Orléans.

La 7ème édition des Voix d’Orléans mettra à l’honneur « Les Femmes et le sport » afin de mieux connaître leurs combats dans le sport en matière de reconnaissance, de performances, de lutte contre les discriminations… Ces rencontres se dérouleront à l’hôtel Dupanloup, en plein centre-ville.

En écho à cette manifestation emblématique, dans le cadre du label « Terre de jeux », les « Voix d’Orléans » mettront l’accent sur les liens entre le sport et la culture et sur l’importance de promouvoir l’égalité des sexes dans le monde du sport.

En effet, comment les athlètes féminines sont-elles soutenues et valorisées de manière équitable ? Les femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports et avoir accès aux mêmes installations que les hommes ? Sont-elles traitées équitablement en termes de financement, de couverture médiatique et de reconnaissance par rapport à leurs homologues masculins ?

