Dugas de la Boissonny, un fabricant de soie

16 et 17 septembre

Hôtel Dugas de la Boissonny

Tarif 1€/personne – Réservation obligatoire

Partez à la découverte de l'Hôtel Dugas de la Boissonny, maison de ville d'un ancien fabricant de soierie au XVIIIème siècle et de ses dépendances. L'actuel propriétaire vous ouvre les portes de cette ancienne demeure inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2016.

14 rue de la République 42400 Saint-Chamond

06 25 67 45 84

Horaires:
16 septembre: 10h00-12h00
17 septembre: 14h00-18h00

