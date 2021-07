Lectoure Hôtel Ducassé Gers, Lectoure Hôtel Ducassé Hôtel Ducassé Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

Hôtel Ducassé Hôtel Ducassé, 18 septembre 2021, Lectoure. Hôtel Ducassé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Ducassé

### Hôtel Ducassé Hôtel particulier du XVIIème siècle aussi nommé “Hôtel des Trois Boules”, aujourd’hui Presbytère. Visite de la cuisine en sous-sol et du réfectoire. **Samedi et dimanche** de 9h à 12h Adresse : 30 rue Nationale

entrée libre, visite libre

Hôtel Ducassé (presbytère) Hôtel Ducassé 30 rue nationale Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Lectoure Autres Lieu Hôtel Ducassé Adresse 30 rue nationale Lectoure Ville Lectoure lieuville Hôtel Ducassé Lectoure