Seine-Maritime O’Naig Hair – Ensemble celtique Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre, 21 juin 2023, Le Havre. O’Naig Hair – Ensemble celtique Mercredi 21 juin, 16h30 Hôtel Dubocage de Bléville A l’occasion de l’édition 2023 de la Fête de la Musique, O’ NAIG HAIR, ensemble celtique du Conservatoire Arthur Honegger du Havre, interprète des extraits du spectacle CELTIC DREAM, création écrite, orchestrée et dirigée par DIDIER GUYOT. Cette halte musicale au sein du jardin de l’hôtel Dubocage de Bléville, convient idéalement aux auditeurs désireux de faire une pause inopinée dans le cadre d’un espace, suspendu au temps de mélodies inspirées de TIR NA NOG, pays de l’éternelle jeunesse mythologique irlandaise. Hôtel Dubocage de Bléville 1, Rue Jérôme Bellarmato, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

