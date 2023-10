Concert : musiques ! Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre, 13 mai 2023, Le Havre.

Concert : musiques ! Samedi 13 mai, 19h00 Hôtel Dubocage de Bléville Dans la limite des places disponibles.

Imprégné de rythmes africains, de chants et mélodies haïtiennes, d’airs européens de la fin du XVIIIe siècle, découvrez l’exposition « Esclavage mémoires normandes » dans une atmosphère bien différente.

Kevin M’finka (percutions), le groupe Haïti Son avec Sabine Figuet (flûte) et Souenson Pantaleon (chant et piano), et Annie Baudoin (guitare classique) ponctueront de mélodies votre parcours.

Hôtel Dubocage de Bléville 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 79 92 77 70 http://musees-mah-lehavre.fr Hôtel particulier du XVIIe siècle qui fût la propriété de Michel-Joseph Dubocage de Bléville, navigateur négociant célèbre, et de son fils Michel-Joseph négociant et naturaliste.

© Hôtel Dubocage de Bléville Quartier Saint François, derrière l’église Saint-François.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Philippe Bréard