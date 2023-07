L’apport des mythes à l’architecture Renaissance du quartier des Carmes Hôtel du Vieux-Raisin Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Visite guidée organisée autour de l’émergence et l’emploi des figures mythologiques et anthropomorphes (de forme humaine) dans l’architecture Renaissance à Toulouse (XVe – XVIe siècles).

Hôtel du Vieux-Raisin 36 rue du Languedoc, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « associationcontrast@gmail.com »}] Construit entre 1515 et 1527 par Bérenger Maynier, un capitoul, l’hôtel a connu ensuite une deuxième phase de construction sous la direction de l’architecte Pierre Souffron. Cette étape a été réalisée par le propriétaire Pierre de Lancrau, évêque de Lombez, entre 1580 et 1584 pour les ailes, et vers 1590-1591 pour le porche.

Pendant longtemps, l’historiographie toulousaine a attribué cette deuxième phase de travaux à tort au parlementaire Jean de Burnet, propriétaire de l’hôtel de 1547 à 1577.

Cependant, des recherches récentes semblent infirmer cette attribution erronée, ce qui m’a initialement amené à classer cet hôtel parmi ceux des parlementaires sur ce site.

La décoration de l’hôtel, à la fois délicate et puissante, présente un foisonnement de sculptures qui mérite une attention particulière.

©Jacques Mossot