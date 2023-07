Parcours ludique au cœur de Vendôme Hôtel du Saillant Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme.

Parcours ludique au cœur de Vendôme Samedi 16 septembre, 10h00 Hôtel du Saillant

Parcours ludique en autonomie dans les rues de Vendôme, à l’aide de l’application Wivisites

Circuit à télécharger sur vos smartphones : Wivisites

Point de départ et renseignements : office de tourisme

Hôtel du Saillant 47/49 rue Poterie 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Construit au XVe siècle par la famille du Bellay, l’ancien hôtel du Saillant à l’époque, faisait partie du lycée Ronsard, le rez-de-chaussée était occupé par deux salles d’étude réservées aux internes filles. Au premier étage se trouvaient les chambres de l’infirmerie, à laquelle on accédait par l’annexe à gauche du bâtiment principal.

Actuellement il abrite l’Office du Tourisme de Vendôme et au 1er étage le local de l’association « Images et Sons en Vendômois » avec une photothèque de plus de 45000 documents iconographiques.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

