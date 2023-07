Exposition des artisans d’art à Laon Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Exposition des artisans d’art à Laon Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Laon, 16 septembre 2023, Laon. Exposition des artisans d’art à Laon 16 et 17 septembre Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon Entrée libre La Maison des Métiers d’Art vous accueillera tout le week-end en vous proposant expo de créations, rencontres avec les artisans et démonstrations (tapisserie, sculpture sur bois, plumasserie, céramique, gravure, taille de pierre, etc) ! Hôtel du Petit-Saint-Vincent, Laon 1 Rue Saint-Martin 02000 LAON Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France 07881968 https://www.lesmetiersdartdepicardie.com https://www.facebook.com/lamaisondesmetiersdartlaon Hôtel du Petit-Saint-Vincent Laon ville haute Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

