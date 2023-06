Découvrez une exposition d’artistes contemporains « La Cité des Artistes » Hôtel du Petit-Louvre Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Découvrez une exposition d’artistes contemporains « La Cité des Artistes » Hôtel du Petit-Louvre Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Découvrez une exposition d’artistes contemporains « La Cité des Artistes » 16 et 17 septembre Hôtel du Petit-Louvre Gratuit. Sans inscription Dans la cour de l’Hôtel du Petit Louvre, venez parcourir l’exposition « La Cité des Artistes » par l’association La tête en fête.

Douze artistes vous font découvrir leurs œuvres : peintures, sculptures, créations artisanales. L’occasion de riches échanges dans un cadre prestigieux autour de la cathédrale. Hôtel du Petit-Louvre 1 Rue Linard Gonthier, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est Maison canoniale durant la Renaissance et jusqu’en 1792, le bâtiment logeait les chanoines du chapitre Saint-Pierre dont Louis Budé, frère de l’humaniste Guillaume Budé, qui y vécut de 1501 à 1517. Odard Hennequin, évêque de Troyes de 1528 à 1544, lui succéda. A la fin du XVIIIe siècle, il devint relais de poste à chevaux. La Ville de Troyes en fit l’acquisition en 1976. Depuis sa restauration, il abrite des services municipaux et le Centre pour l’UNESCO Louis François (IMAJ). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

