REPAS -CONFÉRENCE : L’OEUVRE OUBLIÉE DE NAPOLÉON III HÔTEL DU PARC Salies-du-Salat, 4 décembre 2023, Salies-du-Salat.

Salies-du-Salat,Haute-Garonne

Conférence par François Harari, ancien dirigeant de l’industrie nucléaire, polyglotte, passionné d’histoire, il est actuellement le secrétaire général de l’appel au Peuple, parti Gaullo-Bonapartiste en Renaissance..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . 26 EUR.

HÔTEL DU PARC

Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie



Lecture by François Harari, former nuclear industry executive, polyglot and history buff, he is currently General Secretary of Appel au Peuple, a Gaullo-Bonapartist Renaissance party.

Conferencia de François Harari, antiguo responsable de la industria nuclear, políglota, apasionado de la historia, es actualmente Secretario General de Appel au Peuple, partido renacentista galo-bonapartista.

Vortrag von François Harari, ehemaliger Manager in der Atomindustrie, mehrsprachig, geschichtsbegeistert und derzeit Generalsekretär von « L’appel au Peuple », einer gaullistisch-bonapartistischen Partei in der Renaissance.

Mise à jour le 2023-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE