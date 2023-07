Visite guidée de l’hôtel du Nivernais Hôtel du Nivernais Varennes-Vauzelles, 16 septembre 2023, Varennes-Vauzelles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’hôtel du Nivernais et découvez une exposition régionale de peintures.

Hôtel du Nivernais 1 avenue Louis Fouchère – 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 42 22 82 70 http://www.uaicf-nevers.com Construit dans les années 1920 par l’entreprise ferroviaire, ce bâtiment intégré à la cité cheminote a joué un rôle social très important. Soucieuse du bien-être de ses employés et de leur famille, l’entreprise mettait à disposition un service médical, des douches, un théâtre, une chorale, un cinéma, etc. Des familles cheminotes et des apprentis étaient logés dans ce bâtiment. bus – train – parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© UAICF Nevers-Vauzelles