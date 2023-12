Cet évènement est passé Escape game Harry Potter Hôtel du Menoc Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Escape game Harry Potter Hôtel du Menoc Melle, 23 décembre 2023, Melle. Melle Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-06 Escape game Harry Potter, nouvelles énigmes à l’Hôtel de Ménoc . À partir du 23 décembre jusqu’au 06 janvier 2024. Prix : 40€ pour une équipe de 4/5 personnes max

(Dès 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte). Paiement au Centre Socioculturel du Mellois.

Tel : 05 49 29 04 05 ou 06 43 44 71 47.

Hôtel du Menoc

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

