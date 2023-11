Escape game Harry Potter, nouvelles énigmes Hôtel du Menoc Melle, 21 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Escape game Harry Potter, nouvelles énigmes à l’Hôtel de Ménoc .

À partir du 21 octobre jusqu’au 04 novembre.

Prix : 40€ pour une équipe de 4/5 personnes max

(Dès 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte).

Paiement au Centre SocioCulturel du Mellois.

Tel : 05 49 29 04 05 ou 06 43 44 71 47.

Hôtel du Menoc

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Escape game Harry Potter, new puzzles at Hôtel de Ménoc .

From October 21 to November 04.

Price: 40? for a team of 4/5 people max

(From 7 years old, minors accompanied by an adult).

Payment at the Centre SocioCulturel du Mellois.

Tel: 05 49 29 04 05 or 06 43 44 71 47

Juego de escape Harry Potter, nuevos enigmas en el Hôtel de Ménoc .

Del 21 de octubre al 4 de noviembre.

Precio: 40 euros por equipo de 4/5 personas máximo

(A partir de 7 años, menores acompañados de un adulto).

Pago en el Centre SocioCulturel du Mellois.

Tel: 05 49 29 04 05 o 06 43 44 71 47

Harry Potter Escape Game, neue Rätsel im Hôtel de Ménoc .

Ab dem 21. Oktober bis zum 04. November.

Preis: 40? für ein Team von max. 4/5 Personen

(ab 7 Jahren, Minderjährige in Begleitung eines Erwachsenen).

Bezahlung im Centre SocioCulturel du Mellois.

Tel: 05 49 29 04 05 oder 06 43 44 71 47

