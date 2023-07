Ménoc plage, Lectures Vagabondes Hôtel du Menoc Melle, 17 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Ménoc Plage.

Lectures Vagabondes du 17 au 21 juillet à Melle. Si vous souhaitez écouter une de ces histoires et participer à un goûter/veillée littéraire, faîtes-le nous savoir en contactant Louize Lavauzelle – logistique@lapetitefabrique.org – 06 08 34 40 69 (date limite d’inscription : 7 juillet).

2023-07-17 fin : 2023-07-21 . EUR.

Hôtel du Menoc

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Lectures Vagabondes from July 17 to 21 in Melle. If you’d like to listen to one of these stories and take part in a literary afternoon tea, let us know by contacting Louize Lavauzelle – logistique@lapetitefabrique.org – 06 08 34 40 69 (registration deadline: July 7)

Conferencias Vagabondes del 17 al 21 de julio en Melle. Si desea escuchar alguna de estas historias y participar en una merienda o velada literaria, no dude en comunicárnoslo poniéndose en contacto con Louize Lavauzelle – logistique@lapetitefabrique.org – 06 08 34 40 69 (fecha límite de inscripción: 7 de julio)

Lectures Vagabondes vom 17. bis 21. Juli in Melle. Wenn Sie eine dieser Geschichten hören und an einem literarischen Abend teilhaben möchten, lassen Sie es uns wissen und kontaktieren Sie Louize Lavauzelle – logistique@lapetitefabrique.org – 06 08 34 40 69 (Anmeldeschluss: 7. Juli)

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois