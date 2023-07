Ménoc plage, Escape game Harry Potter Hôtel du Menoc Melle, 10 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

À partir du 10 juillet jusqu’au 1er septembre.

Le Centre Socio-culturel avec le projet initiative jeunes (financement séjour à Londres) propose un Escape game Harry Potter à l’Hôtel du Ménoc.

Prix : 40€ pour une équipe de 4/5 personnes max.

Dès 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte

Tel :0549290405.

Hôtel du Menoc

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From July 10 to September 1.

The Centre Socio-culturel, with its youth initiative project (financing a trip to London), is offering a Harry Potter Escape game at the Hôtel du Ménoc.

Price: ?40 for a team of 4/5 people max.

From 7 years old, minors accompanied by an adult

Tel:0549290405

Del 10 de julio al 1 de septiembre.

El Centro Sociocultural, con su proyecto de iniciativa juvenil (financiación de un viaje a Londres), propone un Juego de Escape de Harry Potter en el Hôtel du Ménoc.

Precio: 40 euros por equipo de 4/5 personas como máximo.

Menores a partir de 7 años acompañados de un adulto

Tel: 0549290405

Ab dem 10. Juli bis zum 1. September.

Das soziokulturelle Zentrum bietet im Rahmen des Projekts Jugendinitiative (Finanzierung eines Aufenthalts in London) ein Harry-Potter-Escape-Game im Hôtel du Ménoc an.

Preis: 40? für ein Team von max. 4/5 Personen.

Ab 7 Jahren, Minderjährige in Begleitung eines Erwachsenen

Tel: 0549290405

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois