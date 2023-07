Visite libre Hôtel du Grand Commandement Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visite libre Hôtel du Grand Commandement Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visite libre 16 et 17 septembre Hôtel du Grand Commandement Visite libre du jardin et des salons de l’hôtel du grand commandement de Tours. Hôtel du Grand Commandement 12 bis rue des Minimes 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 77 22 21 http://www.cofat.terre.defense.gouv.fr Construit en 1860 à l’emplacement du couvent des Minimes, ce majestueux hôtel particulier abrite le commandement de la formation de l’armée de terre. crédit photo : Armee De Terre DRHAT M.FATOUT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

