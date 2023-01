Solutions solidaires Hôtel du Départerment de la Gironde, 1 février 2023, Bordeaux.

Solutions solidaires 1 et 2 février Hôtel du Départerment de la Gironde

Gratuit sur inscription

(Ré)concilier social et environnemental est devenu un enjeu aussi essentiel qu’urgent. C’est toute l’ambition de cette 5ème édition de SolutionsSolidaires placée sous le signe de l’écologie solidaire.

Hôtel du Départerment de la Gironde 1 Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 1er février :

Journée Girondine des solidarités avec village des acteur·rices locaux/locales

– URGENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

– TRAVAILLER : La responsabilité territoriale des entreprises (RTE), levier privilégié des transitions sociales et environnementales ?

– PARTICIPER. Climat et solidarités, comment faire entendre sa voix aujourd’hui ?

– ANTICIPER. La résilience, nouvelle priorité humaine et territoriale ?

– S’ENGAGER. Plus vulnérable et plus radicale, que revendique la jeunesse post-Covid ?

– COOPÉRER : le Département de la Gironde et la Mairie de Bordeaux lancent la Fabrique girondine de l’écologie solidaire

Jeudi 2 février :

Journée animée par Libération

– BAROMÈTRE 2023 de solutions solidaires

– CONSOMMER. Dépenser moins et autrement, à quel prix ?

– HABITER. Ville, village, maison…, où atterrir ?

– SE DÉPLACER. Atelier solidaire sur les mobilités

– PRENDRE SOIN. Les chemins de l’écologie passent-ils par le care ?

