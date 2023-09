Visites guidées de l’Hôtel du Département, Expositions, animations Sport pour tous dans la Cour Saint-Esprit et le parc de la Préfecture Hôtel du Département Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Visites guidées de l’Hôtel du Département, Expositions, animations Sport pour tous dans la Cour Saint-Esprit et le parc de la Préfecture Hôtel du Département Saint-Brieuc, 17 septembre 2023, Saint-Brieuc. Visites guidées de l’Hôtel du Département, Expositions, animations Sport pour tous dans la Cour Saint-Esprit et le parc de la Préfecture Dimanche 17 septembre, 11h00 Hôtel du Département Entrée libre Une journée du patrimoine propice pour se balader, se tester, s’initier, escalader, et, si le soleil est de la partie, pique-niquer ! Europ’Armor // Expositions // Le sport en Europe

Hôtel du Département // Visites guidées

Cour Saint-Esprit et parc de la Préfecture // Le Sport pour tous !

Le sport breton, Tradition et transmission

La tour d’escalade > Plus d’info sur cotesdarmor.fr Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://cotesdarmor.fr/JEP2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © T. Jeandot Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Hôtel du Département Adresse 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Hôtel du Département Saint-Brieuc latitude longitude 48.514044;-2.764935

Hôtel du Département Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/