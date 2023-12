Marché de Noël des producteurs locaux Hôtel du Département Orléans, 15 décembre 2023 08:00, Orléans.

Marché de Noël des producteurs locaux Vendredi 15 décembre, 09h00 Hôtel du Département Entrée libre

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Quoi de plus festif qu’un menu 100 % loirétain, préparé avec ce qui a été fabriqué, élevé ou semé près de chez vous ?

Pour faciliter votre quête de produits locaux, le Département organise, vendredi 15 décembre, de 9 h à 13 h, un marché de Noël des producteurs locaux. Rendez-vous sur le parvis et dans le hall de l’Hôtel du Département, 15 rue Eugène-Vignat à Orléans !

Le hall et le parvis de l’Hôtel du Département, magnifiquement décorés pour les fêtes, avec un grand sapin, dont l’odeur se mêlera à celles du café et du chocolat chaud qui vous sera offert.

Enfin, vous trouverez, dans le nouveau Loiret magazine, des idées exclusives pour préparer un repas avec les délices de notre département. Vous pouvez le feuilleter ici : https://www.loiret.fr/tous-vos-loiret-magazines en attendant de le trouver dans votre boîte à lettres !

Venez nombreux !

Grâce à l’application ou au guide papier des producteurs locaux, retrouvez les productions de fruits et légumes, miel, oeufs, huiles, viandes ou encore produits laitiers les plus proches de chez vous. Près de 300 producteurs et autres points de vente y sont répertoriés ainsi que les marchés du Loiret selon les différentes zones géographiques du département. Partez à la rencontre de ces producteurs pour découvrir et apprécier l’authenticité de leurs produits. Circuit court, qualité, traçabilité, confiance… Bénéficiez de tous ces avantages en achetant les produits locaux.

► https://mangeons-local.loiret.fr

Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T09:00:00+01:00 – 2023-12-15T13:00:00+01:00

