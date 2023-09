Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret Hôtel du Département Orléans, 14 octobre 2023, Orléans.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret 14 et 15 octobre Hôtel du Département Entrée libre

Peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs… Les artistes et artisans d’art du Loiret vous ouvrent leurs portes les 14 et 15 octobre 2023.

Cet évènement favorise la rencontre tout en valorisant les artistes et professionels loirétains des métiers de l’art.

Cette 18e édition se déploie sur 60 communes du Loiret avec 144 créateurs qui vous accueillent les samedi et dimanche 14 et 15 octobre, de 14 h à 19 h.

Retrouvrez le programme sur https://ateliersartistes.loiret.fr

Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

