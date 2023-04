Soirée officielle d’ouverture Hôtel du Département Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Soirée officielle d’ouverture Hôtel du Département, 9 mai 2023, Orléans. Soirée officielle d’ouverture Mardi 9 mai, 18h30 Hôtel du Département Public adulte. Entrée libre. Inauguration par Marc Gaudet, Président du département, et Laurence Bellais, Vice-Présidente du département. Table ronde « Lisez, c’est bon pour la santé ! »

Des spécialistes échangent autour des bienfaits de la lecture et du concept de santé culturelle. Avec :

• Christophe Génin, professeur des Universités en philosophie (Sorbonne Paris 1) ;

• Héloïse Lhérété, Directrice générale du magazine Sciences Humaines ;

• Dr Canan Ozsancak, responsable du service de neurologie au CHRO ;

• Rachid Santaki : romancier et scénariste, et organisateur de Dictées géantes. Lecture, littérature et culture en milieu carcéral : partage d’expérience par Laélia Véron et Pascal Rémond, enseignants au Centre Pénitentiaire d’Orléans-Saran. Rencontre et dédicaces avec :

• Eliette Abécassis, autour de son roman Un couple paru en 2023 aux éditions Grasset ;

• Grégoire Delacourt, autour de son livre Une nuit paru en 2023 aux éditions Grasset. Animation de la soirée par Marine Durand, journaliste à LivresHebdo.

Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans

2023-05-09T18:30:00+02:00 – 2023-05-09T20:30:00+02:00

2023-05-09T18:30:00+02:00 – 2023-05-09T20:30:00+02:00 abecassis©G. Harten – G.DELACOURT1©JF PAGA

Hôtel du Département Adresse 15 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans Ville Orléans

