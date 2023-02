Le Département du Loiret organise une conférence sur ses métiers et compétences. Mardi 14 mars, 09h00 Hôtel du Département

Sur inscription sur le site de la Quinzaine de l’emploi.

Une conférence sur ses métiers et compétences par ses professionnels le 14/03 de 9 h à 12 h à l’Hôtel du Département (ou à distance).

Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “https://www.quinzainedelemploipublic.pfrhcvl.fr/”}, {“data”: {“cache_age”: 86400, “thumbnail_width”: 900, “description”: “Bienvenue sur la chau00eene du Du00e9partement du Loiret. Vous y trouverez les derniu00e8res actualitu00e9s de votre du00e9partement en vidu00e9o.”, “html”: “

Inscription sur le site de la Quinzaine de l’emploi . Possibilité de suivre la coférence à distance sur la chaîne Youtube du Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T09:00:00+01:00

2023-03-14T12:00:00+01:00 Getty images – Département du Loiret

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel du Département Adresse 15 rue Eugène Vignat Orléans Ville Orléans lieuville Hôtel du Département Orléans Departement Loiret

Hôtel du Département Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Le Département du Loiret organise une conférence sur ses métiers et compétences. Hôtel du Département 2023-03-14 was last modified: by Le Département du Loiret organise une conférence sur ses métiers et compétences. Hôtel du Département Hôtel du Département 14 mars 2023 Hôtel du département Orléans orléans

Orléans Loiret