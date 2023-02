Exposition de photos des salariés du restaurant Saveurs et Talents Hôtel du Département Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Exposition de photos des salariés du restaurant Saveurs et Talents Hôtel du Département, 9 février 2023, Orléans. Exposition de photos des salariés du restaurant Saveurs et Talents 9 – 27 février Hôtel du Département

Entrée libre

Exposition photos à l’occasion des dix ans de Saveurs et Talents Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

http://www.loiret.fr Siège du Conseil départemental du Loiret Fêtez les dix ans de l’aventure solidaire et humaine Saveurs et Talents à travers une exposition de trente photos argentiques de Dider Houget. Elle retrace le quotidien des salariés et des bénévoles de cette association d’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.

