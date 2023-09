Conférence de Philippe Madec Hôtel du département- Hall Guy Malé Perpignan, 3 octobre 2023, Perpignan.

Conférence de Philippe Madec Mardi 3 octobre, 19h00 Hôtel du département- Hall Guy Malé Gratuit. Entrée libre. Environ 100 places disponibles.

Le CAUE66 organise, dans le cadre du Mois de l’Architecture, une conférence animée par Philippe Madec.

Philippe Madec est un architecte, urbaniste, pionnier de l’écoresponsabilité et écrivain français. Il est notamment Architecte du Conseil d’État, Chevalier d’honneur au titre de l’écologie, et co-auteur du Manifeste pour une Frugalité heureuse et créative.

Hôtel du département- Hall Guy Malé 24 quai Sadi Carnot, Perpignan 66000 Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 34 12 37 https://www.caue66.fr https://www.facebook.com/caue66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

©CAUE66