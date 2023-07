Animations sportives et musicales dans les jardins de l’hôtel du département de Maine-et-Loire Hôtel du Département et Préfecture Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Animations sportives et musicales dans les jardins de l’hôtel du département de Maine-et-Loire Hôtel du Département et Préfecture Angers, 16 septembre 2023, Angers. Animations sportives et musicales dans les jardins de l’hôtel du département de Maine-et-Loire 16 et 17 septembre Hôtel du Département et Préfecture Entrée libre Animations musicales et sportives et diverses animations pour enfants au programme sur les deux jours dans les jardins et à l’intérieur de l’hôtel du département.

Détail de la programmation à venir sur www.maine-et-loire.fr Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.maine-et-loire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

