Visites guidées et commentées du toit terrasse du bâtiment Foch et découverte de la vue panoramique.

Visites à 11h,14h,16h et 18h le samedi 16 et à 12,15h et 17h le dimanche 17.

Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.maine-et-loire.fr »}] http://www.maine-et-loire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Département de Maine-et-Loire