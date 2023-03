Artisans d’art du Puy-de-Dôme Hôtel du Département du Puy-de-Dôme, 1 avril 2023, Clermont-Ferrand.

Artisans d’art du Puy-de-Dôme 1 et 2 avril Hôtel du Département du Puy-de-Dôme

Patrimoine Aurhalpin vous invite à venir rencontrer des artisans du Puy-de-Dôme dans le vaste Hall René Cassin, à l’Hôtel du Département du Puy-de-Dôme.

Notre département est riche de matières et de savoir-faire emblématiques, comme la coutellerie ou l’émaillage sur lave, mais bien d’autres sont à découvrir. Profitez d’un week-end complet en compagnie des artisans : créativité, habileté, inspiration et technicité seront au rendez-vous !

Au programme

Exposition de créations originales

Démonstrations de savoir-faire

Ateliers

Les savoir-faire représentés

Émaillage sur lave, sculpture papier, reliure, gravure et taille de pierre, tissage, restauration d’horloges anciennes…

Hôtel du Département du Puy-de-Dôme 24 rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

tissage sculpture

Photographie ©Marion Lamy