Lons-le-Saunier Visite de l’hôtel du Département Hôtel du département du Jura Lons-le-Saunier, 16 septembre 2023, Lons-le-Saunier. Visite de l’hôtel du Département 16 et 17 septembre Hôtel du département du Jura Entrée libre L’hôtel du Département vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visitez le rez-de-chaussée du bâtiment, accédez à la salle des séances et assistez à une présentation de l’institution. La visite de l’exposition de Pascal Bejeannin « Au revoir camarade ! » est également au programme. Hôtel du département du Jura 17, rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 87 33 00 http://www.jura.fr Construction d’un immeuble de prestige dans la région, le bâtiment phare du département a été conçu autour d’un atrium afin de pouvoir assurer les liaisons fonctionnelles entre les services et assurer un espace de vie intérieur pour le public et le personnel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

