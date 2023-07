Visite guidée de l’exposition : l’histoire de l’abri anti-atomique de l’hôtel du département Hôtel du Departement de Seine-Maritime – Conseil départemental Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée de l’exposition : l’histoire de l’abri anti-atomique de l’hôtel du département Hôtel du Departement de Seine-Maritime – Conseil départemental Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite guidée de l’exposition : l’histoire de l’abri anti-atomique de l’hôtel du département 16 et 17 septembre Hôtel du Departement de Seine-Maritime – Conseil départemental Durée 30 min. Dans le cadre des Journées du patrimoine et de l’inscription au titre des monuments historiques de l’Hôtel du Département, découvrez l’abri anti-atomique construit dans les années 1960, dans les sous-sols de l’Hôtel du Département.

Visites de 30 minutes. Hôtel du Departement de Seine-Maritime – Conseil départemental Quai Jean-Moulin, 76000 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Bâtiment du XXe siècle de l'architecte Raoul Leroy, avec hall d'honneur, hémicycle, œuvres d'art, bureau du Président, abri anti atomique

