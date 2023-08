Atelier : escape game « Bunker 76 – A bout de souffle » Hôtel du Departement de Seine-Maritime – Conseil départemental Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Atelier : escape game « Bunker 76 – A bout de souffle » 15 – 17 septembre Hôtel du Departement de Seine-Maritime – Conseil départemental Rouen Durée 1h, dès 12 ans, 3 à 5 joueurs par créneau, réservation à partir du 28/08. Vivez une expérience immersive unique dans l'abri antiatomique sous l'Hôtel du Département ! En 1963, en pleine Guerre Froide, la préfecture de Rouen construit un abri anti-atomique en sous-sol pour se protéger d'une attaque nucléaire.

Lors de l’inauguration du bunker, un ordre d’attaque chimique contre l’ennemi est accidentellement activé par les forces alliées. Des combats aériens ont lieu au-dessus de Rouen et un bombardier s’écrase près de la préfecture, libérant l’arme chimique dans la ville. LA SITUATION EST CRITIQUE !

Votre groupe d’intervention est missionné en urgence afin de mettre le préfet en sécurité dans le bunker.

Mais attention, le système de ventilation est défectueux et l’oxygène s’épuise rapidement… _

