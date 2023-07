Visite de l’Hôtel du département de Saône-et-Loire Hôtel du département de Sâone-et-Loire Saint-Clément Catégories d’Évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire Visite de l’Hôtel du département de Saône-et-Loire Hôtel du département de Sâone-et-Loire Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément. Visite de l’Hôtel du département de Saône-et-Loire Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel du département de Sâone-et-Loire Entrée libre Après plusieurs mois de travaux, l’hémicycle de l’Hôtel du département de Saône-et-Loire, entièrement rénové, rouvre ses portes. Un parcours vous permettra de découvrir ce lieu, appartenant au patrimoine historique. Et afin de le rendre vivant, une programmation artistique complétera la visite.

Les autres sites culturels du département de Saône-et-Loire participant à la connaissance de l’histoire et à la mémoire commune vous ouvrent également leurs portes : le Centre Eden à Cuisery, le Lab 71 à Dompierre-les-Ormes, le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, les grottes d’Azé, le musée du compagnonnage à Romanèche-Thorins, le château départemental de Pierre-de-Bresse. Hôtel du département de Sâone-et-Loire 2 rue de Lingendes, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

