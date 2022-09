Territoires et villes de demain Hôtel du Département de la Gironde Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Territoires et villes de demain Vendredi 14 octobre, 09h00 Hôtel du Département de la Gironde

Gratuit. Sur inscription.

Journées nationales de l’architecture Hôtel du Département de la Gironde 1 rue Corps Franc Pommies, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/programme_tvd_bordeaux.pdf »}] TERRITOIRES ET VILLES DE DEMAIN Quelle créativité pour les projets des collectivités territoriales face aux risques et aux contraintes ? L’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et le Barreau de Bordeaux ont développé depuis 2019 un partenariat aux fins de se saisir de questions de société et d’y apporter un regard croisé. Après l’évènement qui s’est tenu en décembre 2021, le thème développé aujourd’hui intéresse les Territoire(s) et Ville(s) de demain. Parce que la ville de demain est en majeure partie déjà constituée. Parce qu’elle sera nécessairement amenée à se régénérer sur elle-même, à partir de la ville d’aujourd’hui, du déjà construit. La créativité plus que jamais s’impose. D’autant que les projets des acteurs publics, l’acte de construire, sont aujourd’hui confrontés à des contraintes multiples, à des risques nombreux. C’est de cette problématique que traiteront les échanges du 14 octobre 2022, à travers deux axes de réflexion. Il s’agira de voir comment le projet architectural peut être appréhendé comme un facteur de dynamique et de transformation de l’espace, participant d’un projet de territoire. Puis nous verrons comment le projet urbain peut être entendu comme un facteur d’innovation, répondant aux ressources et aux contraintes du territoire. Dans chaque séquence, il s’agira de faire dialoguer deux ou trois projets concrets, d’interroger leurs contenus, comme leurs démarches de création, en faisant intervenir élus, techniciens, maîtres d’oeuvres, architectes et avocats. De voir comment les métiers de la conception et du droit servent la fabrique de la Ville au travers de leurs outils. François Xavier Leuret , Directeur du Master Urbanisme de l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme de l’Université de Bordeaux Montaigne (IATU), animera ces deux temps forts. DEUX SÉQUENCES / DEUX TABLES RONDES 1. La créativité du projet comme facteur de dynamique et de transformation de l’espace À partir de trois exemples, présentés par leurs acteurs, Libourne, Saint-Macaire et Villeréal, il s’agira de mesurer comment des projets peuvent s’inscrire dans une redynamisation des territoires. Qu’il soit question, notamment, de s’appuyer sur les identités multiples d’une ville historique et de revitaliser autour d’un projet transversal d’aménagement des espaces publics, de travailler ou de réinventer l’attractivité des territoires, de mettre en place un processus de reconquête urbaine d’un centre-ville par l’initiative collective, associative et politique, portée par des acteurs locaux. AVEC LA PARTICIPATION NOTAMMENT DE :

Jean-Philippe Le Gal, adjoint délégué au projet urbain « Libourne 2025 ».

Blandine Machelon, directrice de projet « Action Coeur de Ville » à Libourne.

Benoit Gandin, directeur général inCité Bordeaux Métropole Territoires.

Sarah Sabatier, chef de projet renouvellement urbain chez inCité Bordeaux Métropole Territoires.

Jean-Marie Billa, ancien maire de Saint-Macaire.

Pierre-Henri Arnstam, ancien maire de Villeréal.

Pierre Lascabettes, architecte.

Catherine Le Calvé, architecte.

Clotilde Cazamajour, avocate. 2. La créativité du projet comme réponse aux contraintes et aux risques À partir de deux projets, présentés par leurs acteurs, Preignac et le Plan Collèges 2030, il s’agira d’appréhender comment des projets structurants permettent de se saisir de ces contraintes et aléas existants auxquels sont confrontés, aujourd’hui, les acteurs publics. Où lorsque la créativité sert la diversification des usages en même temps qu’elle permet de répondre aux impératifs environnementaux. AVEC LA PARTICIPATION NOTAMMENT DE :

Rafael Santamaria et Laurent Vilette, architectes associés de l’Atelier Provisoire.

Thomas Filliatre, maire de Preignac.

Maxim Pévéri, chef de projets, Mission Plan Collèges, Direction des Collèges.

Matthieu de Marien, architecte.

Xavier Delavallade, avocat.

Damien Simon, avocat. Retrouvez le programme ici ! Événement organisé par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux, avec le soutien du Département de la Gironde et de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine.

