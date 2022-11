LE BTP MIXTE Hotel du département Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Le BTP Hotel du département 93 Rue Carnot, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France ÉVÉNEMENT MIXITÉ & BTP Le vendredi 2 décembre de 9h à 12h Salle des séances à l’Hotel du département au 93 Rue Carnot, 93000 Bobigny Le btp de demain sera mixte ! PARTIE 1 : Restitution

Suite à un cycle de 6 webinaires, venez écouter une restitution concise et repartez avec des fiches pratiques pour vous accompagner dans vos

démarches de mixité ! PARTIE 2 : Partage de ressources

Nous accueillerions nos partenaires qui présenteront leurs enjeux, afin de présenter les enjeux de la féminisation du secteur et leur feuille de

routes sur les prochaines années. PARTIE 3 : Passons à l’action

Pour achever et compléter cette réunion, découvrez le programme de formation passerelle à destination des femmes, que MIKSOA met en place en partenariat avec le Conseil Départemental de la Seine

Saint Denis : « Je suis plombière ! »

