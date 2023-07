BALADE URBAINE EN VILLE-HAUTE Hôtel du Département Bar-le-Duc, 12 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La Maison des Barisiens vous propose une déambulation dans le quartier de la Ville-Haute pour aborder ses atouts, ses enjeux particuliers en termes de protection et de valorisation ainsi que les aménagements à venir (îlot des Halles, place Saint-Pierre, mobilités).

Gratuit. Rendez-vous devant l’Hôtel du département, place Pierre-François Gossin.. Tout public

Samedi 10:00:00 fin : . 0 EUR.

Hôtel du Département Place Pierre-François GOSSIN

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The Maison des Barisiens proposes a stroll through the Ville-Haute district to discuss its assets, its particular challenges in terms of protection and enhancement as well as future developments (Halles block, Place Saint-Pierre, mobility).

Free of charge. Meeting point in front of the Hôtel du département, place Pierre-François Gossin.

La Maison des Barisiens le propone un paseo por el barrio de Ville-Haute para hablar de su patrimonio, de sus retos particulares en materia de protección y valorización, así como de sus futuros desarrollos (manzana de Halles, plaza Saint-Pierre, movilidad).

Entrada gratuita. Punto de encuentro frente al Hôtel du département, place Pierre-François Gossin.

Das Maison des Barisiens lädt Sie zu einem Spaziergang durch das Viertel Ville-Haute ein, um seine Vorzüge, seine besonderen Herausforderungen in Bezug auf Schutz und Aufwertung sowie die künftigen Entwicklungen (îlot des Halles, Place Saint-Pierre, Mobilität) zu erörtern.

Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt vor dem Hôtel du département, place Pierre-François Gossin.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT SUD MEUSE