Lot-et-Garonne Visites guidées d’un ancien hôpital et du centre des archives contemporaines Hôtel du département Agen, 15 septembre 2023, Agen. Visites guidées d’un ancien hôpital et du centre des archives contemporaines Vendredi 15 septembre, 16h00 Hôtel du département Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 20 personne par visite guidée de l’hôpital. Départ à 16h, 17h et 18h. Durée : 45 min. Ouverture des archives contemporaines : 16h à 19h. Partcipez à une visite guidée de l’hôtel du département. Ancien hôpital général fondé par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle, ce lieu est successivement devenu une prison, un dépôt de mendicité et enfin un hôpital consacré à saint Jacques, qui a vu la naissance de nombreux lot-et-garonnais. Depuis les années 1990, il accueille les institutions du conseil départemental de Lot-et-Garonne.

Vous visiterez la cour d’honneur où se tient un magnifique cèdre du Liban, les anciennes morgues ou encore l’ancienne chapelle, reconvertie en hémicycle où se prennent les décisions qui régissent la vie du département. Entre 18h30 et 18h45, il y aura un apéro patrimoine centré sur l’histoire et le patrimoine du Lot-et-Garonne jusqu’à 20h00. Les archives contemporaines de l’hôtel du département, situées dans l’ancienne maternité de l’hôpital Saint-Jacques ouvrent leurs portes. Ce centre qui conserve les archives datant des années 1940 jusqu’à nos jours, vous sera présenté par les archivistes. Ils vous présenteront des documents orignaux, ainsi que les méthodes de conservation. Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 41 38 http://www.lotetgaronne.fr L’hôpital-manufacture est créé en 1685 pour loger et proposer du travail aux pauvres et mendiants, puis devient une caserne et enfin une prison avant de redevenir un hôpital. Découvrez cette architecture monumentale en pierre de taille, comprenant un escalier monumental, une porte surmontée d’un fronton. Un parc avec des cèdres du Liban entoure le bâtiment. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

