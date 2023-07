Exposition « Chantiers d’hier et d’aujourd’hui » Hôtel du Croissant Beaumont-sur-Oise Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise

Découvrez l'histoire des fouilles et des chantiers archéologiques du château de Beaumont sur Oise

Ancienne auberge restaurée en 1992. Pendant les travaux de restauration de l'hôtel du Croissant, a été mis au jour un mur médiéval qui daterait du XVe siècle, voire du XIVe siècle. Pour signaler que l'hôtel est ouvert la nuit, on place au-dessus du porche un croissant de métal qui sert à indiquer qu'il est ouvert jour et nuit, d'où le nom de cet édifice. Le 13 juillet 1680, le Roi-Soleil s'y arrête pour se reposer. En 1830, L'hôtel du Croissant devient une école qui pouvait accueillir jusqu'à quatre-vingt-dix élèves. En 1992, il devient la propriété de la ville de Beaumont. Inscrit au titre des Monuments historiques, il abrite l'office du tourisme et la police municipale.

