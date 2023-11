REPAS FESTIF DE THANKSGIVING Hôtel du Commerce La Canourgue, 24 novembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Dîner festif pour célébrer la fête américaine de Thanksgiving à partir de 18h45 à l’hôtel du Commerce de La Canourgue.

Au Menu : Kir d’accueil ou sirop – Aspique de tomates – Suprême de pintade et son gravy, son stuffing – purée de pomme de terre fra….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Hôtel du Commerce

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Festive dinner to celebrate the American holiday of Thanksgiving starting at 6:45pm at the Hôtel du Commerce in La Canourgue.

Menu: Kir d’accueil or syrup – Tomato aspic – Supreme of guinea fowl with gravy and stuffing – mashed fresh potatoes -…

Cena festiva para celebrar la fiesta americana de Acción de Gracias a partir de las 18.45 h en el Hôtel du Commerce de La Canourgue.

En el menú: Kir d’accueil o almíbar – Aspic de tomate – Suprema de pintada con salsa y relleno – Puré de patatas frescas -…

Festliches Abendessen zur Feier des amerikanischen Feiertags Thanksgiving ab 18.45 Uhr im Hôtel du Commerce in La Canourgue.

Auf der Speisekarte: Kir d’accueil oder Sirup – Tomatensülze – Perlhuhnbrust mit Gravy, Stuffing – frisches Kartoffelpüree …

