Yvelines Visites libre et guidée de l’Hôtel du Barry – Chambre de Commerce et d’Industrie Hôtel du Barry – Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines Versailles, 17 septembre 2023, Versailles. Visites libre et guidée de l’Hôtel du Barry – Chambre de Commerce et d’Industrie Dimanche 17 septembre, 10h00 Hôtel du Barry – Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines Visite libre ou guidée de l’Hôtel de Madame du Barry à Versailles, aujourd’hui Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines. Les visites guidées partirons toutes les heures à partir de 10h30 Hôtel du Barry – Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines 21 avenue de Paris 78000 VERSAILLES Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France + 33 1 55 65 44 44 https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci78/accueil_cci78 Ancien pavillon de Madame du Barry, construit en 1751 pour M Binet, premier valet de Chambre du dauphin et cousin de Mme de Pompadour. Acquis en 1772 par Madame du Barry, favorite du roi Louis XV, pour y loger da domesticité et abriter ses collections. Gares de Versailles-Chantiers et Versailles Château. Parking sur l’avenue de Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

