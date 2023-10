Histoire en scène : le temps des trahisons Hôtel du Barry – CCI – Salle Bamberger Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Histoire en scène : le temps des trahisons Hôtel du Barry – CCI – Salle Bamberger Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Histoire en scène : le temps des trahisons Samedi 25 novembre, 17h15 Hôtel du Barry – CCI – Salle Bamberger Sur inscription François-Guillaume LORRAIN, auteur du livre Le temps des trahisons (XO) répond à la lecture costumée de Gonzague de Roquefeuil et Jean-Baptiste Favatier. Hôtel du Barry – CCI – Salle Bamberger 14 Rue d’Anjou, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:15:00+01:00 – 2023-11-25T18:15:00+01:00 ©-Olivier-Dion Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel du Barry - CCI - Salle Bamberger Adresse 14 Rue d'Anjou, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Hôtel du Barry - CCI - Salle Bamberger Versailles latitude longitude 48.797233;2.12509

