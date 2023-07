Métiers d’art et savoir-faire pour un patrimoine vivant Hôtel Donon – Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle Paris Catégorie d’Évènement: Paris Métiers d’art et savoir-faire pour un patrimoine vivant Hôtel Donon – Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle Paris, 17 septembre 2023, Paris. Métiers d’art et savoir-faire pour un patrimoine vivant Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel Donon – Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle Entrée libre dans la limite des places disponibles Visite tout public. Hôtel Donon – Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle 8 rue Elzévir 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 27 07 21 http://www.cognacq-jay.paris.fr La collection du musée Cognacq-Jay a été réunie entre 1900 et 1925 par l’homme d’affaire Ernest Cognacq et sa femme Marie-Louise Jay. Fondateur des grands magasins de la Samaritaine, Cognacq consacra une partie de sa fortune à l’acquisition d’œuvres d’art. Il fit don par testament de cette collection à la Ville de Paris en 1928. Le musée présente un ensemble de peintures, de sculptures, de meubles et d’objets d’art du XVIIIe siècle (Chardin, Fragonard, Greuze, Lemoyne, Oeben, Saly…). Autrefois présentée boulevard des Capucines, la collection a été transférée en 1990 dans un hôtel particulier du Marais construit à la fin du XVIe siècle pour Médéric de Donon, contrôleur général des bâtiments royaux. M1Saint Paul, M11 Rambuteau, M8 Chemin vert / Bus n° 29, 69, 76, 96 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

