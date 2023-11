Les 111 des Arts Hôtel-Dieu Saint-Jacques Toulouse, 9 novembre 2023, Toulouse.

Les 111 des Arts 9 – 19 novembre Hôtel-Dieu Saint-Jacques Exposition et animations : entrée libre | Achat d’une œuvre : 72€ l’unité (99€ si encadrée) + adhésion annuelle à l’association 60€

Exposition caritative d’art contemporain

Comme chaque année depuis 23 ans, 111 artistes exposent au profit de la recherche médicale sur les cancers pédiatriques et pour le bien-être des enfants hospitalisés.

De nombreuses œuvres contemporaines sont exposées dans le cadre unique de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu. Elles sont également mises en vente, afin de récolter des fonds qui seront reversés au service d’oncopédiatrie de l’Hôpital des Enfants à Purpan, pour des projets centrés sur les cancers du sang et du système nerveux.

Cet événement est organisé par l’association Les 111 des Arts Toulouse.

Temps forts

Jeudi 9 novembre

12h – Ouverture de l’exposition dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu.

Vendredi 10 novembre

18h – Vernissage en présence de Mlle Kat, marraine de cette édition

Samedi 11 novembre

17h30 – Concert poétique présenté par la Compagnie du Rêveur avec Vincent Pouchet (Orchestre National du Capitole) au violoncelle et Erik Fabre-Maigné au récitatif, sur le thème Éloges du bon vin (textes de Beaudelaire, Brassens, Ferré, Jammes, Prévert, Rabelais, Ronsart…)

Dimanche 12 novembre

16h – Performance de Julien Guinet

Mercredi 15 novembre

15h – Théâtre de marionnettes par la Compagnie la façon

Dimanche 19 novembre :

17h – Tirage des 2 Tombolas par Mlle Kat

18h – Tirage au sort des gagnants pour l’acquisition des œuvres de Speedy Graphito

18h – Concert de Jazz avec le Toubib Jazz Band

Plus d’informations sur le site web de l’association 111 des Arts

Hôtel-Dieu Saint-Jacques 2 Rue Viguerie, 31300 Toulouse, France Toulouse Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie http://www.chu-toulouse.fr/-hotel-dieu-saint-jacques- [{« link »: « https://les111desartstoulouse.com/ »}] L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques déploie sur le fleuve sa majestueuse façade de brique, fruit de plusieurs siècles de modification et forme un des éléments emblématiques du paysage urbain.Il est situé sur la rive gauche de la Garonne et doit son origine à la fondation vers 1130, par le prieur de la Daurade, de l’hôpital Sainte-Marie destiné à l’accueil des pauvres.La construction du Pont de la Daurade en 1179 confirme la fonction d’hospitalité pour les pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’hôpital Novel, géré par la confrérie de Saint-Jacques pour l’accueil des pèlerins, est bâti au XIIIe siècle en amont du pont. Les deux établissements sont réunis au XIVe siècle sous le nom d’hôpital Saint-Jacques. Transformé en Hôtel-Dieu au XVIe siècle, il affirme peu à peu sa vocation médicale. De nouveaux bâtiments sont érigés aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’activité de soins y est importante jusqu’à la moitié du XXe siècle, date à laquelle les hôpitaux de Purpan puis de Rangueil sont construits. Au départ du dernier malade en 1987, l’Hôtel-Dieu devient le centre administratif du C.H.U.Les bâtiments s’organisent en U autour d’un jardin orné d’une gigantesque coquille. Un perron monumental surmonté d’une statue de Saint-Jacques donne sur un grand escalier éclairé par une vaste baie à l’italienne. Les deux salles historiques, la salle des pèlerins et la salle des Colonnes sont réparties autour de la chapelle. L’aile Viguerie abrite le musée de l’histoire de la médecine et celui des instruments de médecine.Ce lieu d’hospitalité, étape des pèlerins qui venaient prier à Saint-Sernin, est intégré au bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

© 111 des Arts Toulouse