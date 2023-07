Venez découvrir ce bloc opératoire des années 1960 Hôtel-Dieu Saint-Jacques Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Peu de visiteurs des espaces patrimoniaux de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques sont conscients de l’importance que le CHU de Toulouse accorde à sa quatrième salle patrimoniale, largement méconnue des habitants de Toulouse et même du personnel hospitalier : le bloc opératoire de traumatologie datant des années 1960.

Ce symbole des activités médico-chirurgicales les plus récentes de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, aujourd’hui disparues, était jusqu’à récemment fermé au public. Le CHU de Toulouse souhaite désormais offrir l’opportunité au plus grand nombre de découvrir cet espace exceptionnel en le proposant dans des visites guidées !

Hôtel-Dieu Saint-Jacques 2 rue Viguerie, 31059 Toulouse Toulouse 31055 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Né de l'hôpital Sainte-Marie de la Daurade et de l'hôpital Novel aux XIIe et XIIIe siècles, fusionnés sous le nom d'« hôpital Saint-Jacques du bout du Pont » au XIVe siècle, l'hôtel-Dieu Saint-Jacques se dresse en bord de Garonne, témoignant de plusieurs siècles d'histoire. Initialement destiné à accueillir les pauvres, les malades et les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle à travers les Pyrénées.

Après des siècles dédiés aux soins, les derniers services d’hospitalisation quittèrent l’hôtel-Dieu pour être transférés vers d’autres établissements de la ville en 1987. En 1998, l’inscription des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au Patrimoine Mondial de l’UNESCO met en valeur l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, illustrant ainsi l’étendue, la diversité et la vitalité de cet héritage exceptionnel.

En compagnie de son voisin, l’hôpital Saint-Joseph de La Grave, l’hôtel-Dieu Saint-Jacques représente un véritable lieu de mémoire de l’hôpital public et constitue l’un des joyaux du patrimoine historique de Toulouse. Bus : arrêt Cours Dillon lignes 2, 10, 12 ; arrêt Saint-Cyprien lignes 1, 14, 45. Métro : ligne A – station Esquirol ou St-Cyprien République. Stationnement : Port Viguerie, impossible dans l’enceinte de l’hôtel-Dieu.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CHU de Toulouse