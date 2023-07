Le pont de la Daurade : histoire d’un passage emblématique sur la Garonne Hôtel-Dieu Saint-Jacques Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Érigé entre 1153 et 1179, il est inauguré en 1180. Doté de boutiques, il permettait aux pèlerins et autres voyageurs de passer du faubourg San Subra (qui deviendra Saint-Cyprien) vers Toulouse intra muros, après que l’hôpital s’était assuré qu’ils ne transportaient aucune maladie contagieuse.

Comme de nombreux ponts au cours de l’histoire, sa vie fut marquée par les caprices du fleuve. En 1258, il est emporté par la crue de la Garonne. En 1281 (ou 1282), une partie de son tablier s’effondre sous le poids des participants à une procession religieuse, précipitant deux cents personnes dans le fleuve. En 1413, une nouvelle inondation le détruit. En janvier 1599, grâce à un lestage avec des poids de plomb, il échappe de justesse à une nouvelle destruction par la Garonne déchaînée à cause de pluies incessantes.

En 1632, le Pont Neuf est ouvert à la circulation. Solide et bien construit sur des bases solides dans le fleuve, il ne sera jamais emporté, ce qui a conduit à négliger l’entretien du Pont Couvert.

En 1949, la pile centrale du pont, autrefois visible sur les anciennes cartes postales, est démolie. Aujourd’hui, un carré de bouées marque son emplacement.

Le dernier vestige de ce pont est la pile que l’on peut apercevoir adossée au bâtiment de l’hôtel-Dieu.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, le CHU de Toulouse propose la réouverture de cet espace longtemps fermé au public pour des travaux de restauration, offrant des visites guidées.

Venez découvrir cette nouvelle terrasse sur la Garonne et redécouvrir ce trésor oublié !

Hôtel-Dieu Saint-Jacques 2 rue Viguerie, 31059 Toulouse Toulouse 31055 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Né de l'hôpital Sainte-Marie de la Daurade et de l'hôpital Novel aux XIIe et XIIIe siècles, fusionnés sous le nom d'« hôpital Saint-Jacques du bout du Pont » au XIVe siècle, l'hôtel-Dieu Saint-Jacques se dresse en bord de Garonne, témoignant de plusieurs siècles d'histoire. Initialement destiné à accueillir les pauvres, les malades et les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle à travers les Pyrénées.

Après des siècles dédiés aux soins, les derniers services d’hospitalisation quittèrent l’hôtel-Dieu pour être transférés vers d’autres établissements de la ville en 1987. En 1998, l’inscription des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au Patrimoine Mondial de l’UNESCO met en valeur l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, illustrant ainsi l’étendue, la diversité et la vitalité de cet héritage exceptionnel.

En compagnie de son voisin, l'hôpital Saint-Joseph de La Grave, l'hôtel-Dieu Saint-Jacques représente un véritable lieu de mémoire de l'hôpital public et constitue l'un des joyaux du patrimoine historique de Toulouse.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

