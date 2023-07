Dans les coulisses de la médecine : la collection d’objets hospitaliers du musée Hôtel-Dieu Saint-Jacques Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

La collection du musée est composée de près de quatre mille objets représentant diverses disciplines de la chirurgie, ainsi que des objets usuels et quotidiens de la vie hospitalière.

Cette collection d’instruments a été rassemblée par le docteur André Graulle (1927-2006), médecin anesthésiste des hôpitaux de Toulouse et premier donateur. Elle est régulièrement enrichie grâce aux dons de membres de l’Association des Amis de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques et de la Grave, ainsi que de nombreux particuliers.

En 2004, l’aménagement de la collection au sein du musée a été réalisé par la Commission du Patrimoine et de l’Histoire des Hôpitaux de Toulouse, en partenariat avec l’Ensemble Conventuel des Jacobins. En 2009, un nouvel espace dédié aux expositions temporaires a été aménagé, offrant près de deux cents mètres carrés supplémentaires.

Le public pourra librement et gratuitement découvrir les collections permanentes ainsi que les expositions temporaires lors de sa visite.

Hôtel-Dieu Saint-Jacques 2 rue Viguerie, 31059 Toulouse Toulouse 31055 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 61 77 82 72 http://www.facebook.com/pages/ACIR-Compostelle/253008271473959 Né de l’hôpital Sainte-Marie de la Daurade et de l’hôpital Novel aux XIIe et XIIIe siècles, fusionnés sous le nom d’« hôpital Saint-Jacques du bout du Pont » au XIVe siècle, l’hôtel-Dieu Saint-Jacques se dresse en bord de Garonne, témoignant de plusieurs siècles d’histoire. Initialement destiné à accueillir les pauvres, les malades et les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle à travers les Pyrénées.

Après des siècles dédiés aux soins, les derniers services d’hospitalisation quittèrent l’hôtel-Dieu pour être transférés vers d’autres établissements de la ville en 1987. En 1998, l’inscription des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au Patrimoine Mondial de l’UNESCO met en valeur l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, illustrant ainsi l’étendue, la diversité et la vitalité de cet héritage exceptionnel.

En compagnie de son voisin, l'hôpital Saint-Joseph de La Grave, l'hôtel-Dieu Saint-Jacques représente un véritable lieu de mémoire de l'hôpital public et constitue l'un des joyaux du patrimoine historique de Toulouse.

