Visite guidée de la préfecture Hôtel-Dieu – Préfecture de région Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de la préfecture Samedi 16 septembre, 10h00 Hôtel-Dieu – Préfecture de région Entrée par cour d’honneur rue de Lecat, départ dernière visite vers 17h.

Visites guidées toute la journée: Grands salons et exposition sur l’Hôtel Dieu, salon Monet, tisanerie, bibliothèque de la Drac et jardin des Augustines.

Hôtel-Dieu – Préfecture de région 7 place de la Madeleine, 76000 Rouen Rouen 76000 Paris 8e Arrondissement Seine-Maritime Normandie 02 32 76 50 00 http://www.seine-maritime.gouv.fr Ancien Hôtel-Dieu, édifié entre la deuxième moitié du XVIIe s. et la fin du XVIIIe s., le site de la préfecture de région et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles montre une grande unité de style. Réhabilité en 1994 pour accueillir les services de l’État, l’Hôtel-Dieu abrite encore l’ancienne Tisanerie et des grands salons, crées à l’occasion du transfert de la préfecture.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

