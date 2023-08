Musées de l’Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Châtillon-sur-Chalaronne, 16 septembre 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

Musées de l’Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne 16 et 17 septembre Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Entrée libre, expositions et démonstrations

C’est avec joie que nous vous retrouvons lors des deux journées européennes du Patrimoine, moment pour que les professionnels et particuliers puissent partager leurs passions, deux journées pour que les explorateurs, visiteurs et promeneurs puissent découvrir des trésors cachés durant l’année, des jardins féériques et des bâtiments aux histoires magiques, gratuits et ouverts à tous.

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre les Musées de l’Hôtel Dieu ouvrent leur porte gratuitement dès 10h pour ces journées du patrimoine, fermeture à 17h.

Au cœur du jardin des plantes médicinales, une orangerie vous fera découvrir la vie de Philibert Commerson, naturaliste châtillonnais du 18ème siècle, découvreur de l’hortensia et du bougainvillier, cette année nous commémorons les 250 ans de sa disparition.

Vous pourrez donc rencontrer des professionnels (écrivains, artistes, naturalistes, botanistes,ceuilleuses, historien(nes) …) et échanger avec eux sur Philibert et Jeanne Barret sa compagne du 1er tour du monde français dirigé par le Capitaine Bougainville.

Tout au long du musée découvrez des scènes Playmobil retraçant l’histoire local, dont le tour du monde de Philibert Commerson.

Au musée de la vie en Dombes, Marie, petite fermière du 20ème siècle, nous fait découvrir son époque grâce à trois scènes grandeur nature, illustrant la vie campagnarde. Les visites sont libres.

L’Hôtel Dieu du 18ème siècle nous accueille dans différentes pièces, nous

replongeant dans les vieux remèdes d’antan, au cœur des plantes. La

chapelle vous recevra, classée monument historique par ses boiseries, où

vous pourrez admirer les vitraux et la salle des malades femmes. Plus loin, vous plongerez dans la seule apothicairerie de France où tous les pots sont

identiques.

En face de cette ancienne pharmacie , vous entrerez dans le bureau de l’aumônier, aux tableaux et mobiliers classés, au parquet d’époque. Dans la continuité vous aurez la Tisanerie avec le Tisanier. Lui fait face un tryptique, lequel dans 4 ans soufflera ses 500 bougies. Peint en 1527 par Grégoire Guérard.

Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Place saint vincent de paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 55 15 70 https://museetraditionsetvie.wixsite.com/monsite Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne, est l’un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier. Venez visiter sa chapelle, son apothicairerie unique en France avec 120 pots identiques en faïence de Meillonnas, sa tisanerie avec le Tryptique de la Lamentation de 1527, l’ouvroir avec la collection de 200 objets d’histoire pharmaceutique et pour finir son jardin de simples. parking centre ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mr Vauban