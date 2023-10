Nuit musicale à l’Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, 13 mai 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

Nuit musicale à l’Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne Samedi 13 mai, 19h00 Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul 01400 entrée libre

Ancien Hôpital Royal de Châtillon sur Chalaronne est l'un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/3QymT62PlHM »}] Ancien Hôpital Royal de Châtillon sur Chalaronne est l’un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier.

Cette Hôtel Dieu comprend trois espaces d’exceptionnels

L’histoire de la pharmacopée avec son apothicairerie, tisanerie…

L’odyssée d’un naturaliste « Philibert Commerson »

La vie Châtillonnaise en 1900

visite libre lors de la Nuit Européenne des Musées de 19h à 21h.

Concert dans la chapelle groupe Kalendria (musique Moyen-âge) 19h30 et 21h présence de parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

©musée municipal châtillon-sur-Chalaronne