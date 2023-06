Visitez un jardin des plantes médicinales du XIIe siècle Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Visitez un jardin des plantes médicinales du XIIe siècle Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Visitez un jardin des plantes médicinales du XIIe siècle 16 et 17 septembre Hôtel-Dieu-le-Comte Gratuit. Entrée libre. Passez la magnifique grille en fer forgé et visitez ce jardin regroupant des plantes médicinales également appelées « plantes magiques », en raison de leurs pouvoirs mystérieux. Hôtel-Dieu-le-Comte 15 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est L’Hôtel-Dieu-le-Comte fut fondé au XIIe siècle par le comte Henri Ier le Libéral. Reconstruit au cours du XVIIIe siècle, il est considéré comme l’un des plus vastes de France. La grande cour d’honneur est close par une superbe grille en fer forgé de style Louis XV. Cette dernière fut réalisée en 1760 par Pierre Delphin, maître-serrurier de Paris. L’Hôtel-Dieu-le-Comte abrite aujourd’hui la Cité du vitrail, le musée de l’Apothicairerie. L’Hôtel est classé au titre des Monuments historiques en 1964. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Carole Bell – Ville de Troyes Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Hôtel-Dieu-le-Comte Adresse 15 rue de la Cité, 10000 Troyes Ville Troyes Departement Aube Age max 99 Lieu Ville Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes

Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Visitez un jardin des plantes médicinales du XIIe siècle Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes 2023-09-16 was last modified: by Visitez un jardin des plantes médicinales du XIIe siècle Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes 16 septembre 2023